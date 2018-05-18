تعرف علي القضية 621 التي أطاحت بثوار يناير بالسجون

18 مايو 2018 - 06:07 م

أثارت القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الكثير من الأسئلة خلال الفترات الماضية، خاصة بعد القبض علي الناشط السياسي الدكتور شادي الغزالي حرب.

وقد بدأ تردد تلك القضية عقب القبض علي المدون والصحفي الحر "محمد أكسجين" صاحب مدونة أكسجين الشهيرة، وقد قررت النيابة في وقتها حبسه 15 يومًا قبل ان تجدد الفترة مرة أخري منذ يومين، وما كانت القضية في بدايتها إلا وأن دخل في ضمنها المتحدث الرسمي السابق باسم حركة شباب 6 ابريل "شريف الروبي"، في الوقت الذي تعرضا فيه الاثنين للاختفاء لمده أيام قبل الإعلان عن القبض عليهم.

وبدخول الناشط السياسي الدكتور شادي الغزالي حرب الي دائرة المقبوض عليهم في تلك القضية، تسأل البعض عن علاقة تلك القضية بثورة يناير خاصة وان المشاركون بها جميعًا ينتمون الي ثورة يناير، وواصل البعض أسئلته عن "هل هذا عقابًا من البعض علي اشتراكم بثورة يناير"، وهو ما تسأل عنة الروائي علاء الأسواني من خلال تدوينة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر" حيث قال، "ما هي الجريمة التى ارتكبها شادي الغزالي حرب؟ جريمة شادي الحقيقية في نظر البعض هو انه اشترك في ثورة يناير".

وشاركة في التساؤل الكاتب أحمد جمال زيادة، قائلًا، "مش فاهم ازاي التلفيق علني كده، يعني شادي الغزالي حرب يتحقق معاه في قضية، ياخد إخلاء سبيل ويدفع الغرامة 50 ألف جنيه، فالأمن يطلع له قضية تاني من الدرج، عشان يلاقي مبرر لحبسه !!".

جدير بالذكر أن تلك القضية تضم متهمين آخرين أبرزهم، أمل فتحي، المدير التنفيذي للحقوق والحريات، وشادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا السابق، بالإضافة إلي إضافة إلى شريف الروبي، ومحمد أوكسجين.