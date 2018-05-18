"البرادعي" يكشف عن أطول سجن مفتوح بالعالم

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غزة

مصر

البرادعي

القاده العرب

وجه  الدكتور محمد البرادعي،  نائب رئيس  الجمهورية المصري الأسبق، رسالة الي القادة العرب حثهم فيها علي مساعدة أهل غزة أنسانيًا علي الأقل.

وأضاف في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "حتى لو كنّا غير قادرين كعرب على إنهاء إحتلال غزة، هل نحن عاجزون حتى عن العمل لرفع العقاب الجماعى عليهم".

وتابع، "وهل نحن عاجزون عن حمايتها بشكل إنسانى، وكفالة الحد الأدنى من غذاء وكساء وتعليم ورعاية صحية لهم؟".

وأختتم تدوينتة متسائلًا، "هل إرتضينا أن يكون السجن المفتوح و أطول حصار (10 سنوات) فى التاريخ الحديث مصيرهم؟".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينه "البرادعي" حيث قال عمر علي، "هو حضرتك بتخاطب مين؟ احنا هنا المتابعين على تويتر مافيش بأيدنا أي شيء نعمله، لكن على حد علمي حضرتك اللي المفروض شخصية قضت عقود من عمرها في العمل الدولي، وكان ممكن يكون لك منصب تقدر تحقق منه كل ما تنادي به، أنت ارتضيت بالبُعد عن جعجعة المشهد، التغريد من النمسا لا يضيف أي شيء " .

فيما وجه أخر سؤالًا قائلًا، " لماذا لم نسمع هذا الكلام عندما كنت في كرسي السلطة، كلنا فسدة لا استثني احدًا".


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