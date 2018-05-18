"الداخلية": تصفية 3 أشقاء متهمين في استشهاد رقيب شرطة

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الاجهزة الامنية

القليوبية

تبادل اطلاق النار

تصفية 3 عناصر اجرامية


تمكنت الأجهزة الأمنية، من تصفية 3 أشقاء من أخطر العناصر الإجرامية، المتهمين فى استشهاد رقيب شرطة، بعد تبادل لإطلاق النار بمنطقة أكتوبر والقليوبية.

وردت معلومات تفيد باختباء كل من: صبحى.س.أ، محكوم عليه بالسجن المؤبد، وشقيقه سيد، مطلوب ضبطه وإحضاره فى جناية مخدرات، وشقيق آخر لهما يدعى محمد، مسجل جنائى، بعد ما تبين أنهم وراء واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه القوات وهروبهم وإصابة رقيب شرطة من قوة مباحث قسم مكافحة المخدرات بعيار نارى بالصدر واستشهاده.

وأمكن تحديد مكان اختباء الأول بمنطقة الزراعات بقرية الخرقانية دائرة المركز والثانى بناحية مقابر الكتيب دائرة مركز الخانكة، والثالث بشقة مستأجرة بالحى المتميز بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن الجيزة وقطاع الأمن المركزى تم استهدافهم بأماكن اختبائهم وحال استشعارهم وصول القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهم على الفور بالمثل، ولقوا مصرعهم.

وعُثر بحوزة الأول على طبنجة حلوان، وبخزينتها 3 طلقات، و5 فوارغ لذات العيار، والثانى على بندقية خرطوش، وبخزينتها 3 طلقات، و6 فوارغ لذات العيار، والثالث على بندقية آلية، وبخزينتها 11طلقة و6 فوارغ لذات العيار.



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