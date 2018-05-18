"أبو عرايس" يشن هجومًا حادًا على "عمرو خالد"

18 مايو 2018 - 02:05 م

هاجم سامح أبو عرايس، مؤسس حركة "أبناء مبارك"، الداعية الإسلامى عمرو خالد، مشيرًا إلى أن مرجعيته الثقافية محدودة، غير أنه فى الفترة الأخيرة بدأ ينسحب من حوله مؤيدوه.

وقال "أبو عرايس"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك": "يتعمد عمرو خالد أن يظهر بأشياء تفقد الناس الثقة فيه ولكى تدمر أي فكر أو مذهب أفضل وسيلة انك تزرع شخص داخل الفكر أو المذهب نفسه وتلمعه ويصبح له أتباع ومريدين ويصبح رمز .. وبعدها تسقطه فيكون رد فعل الناس انها تفقد الثقة في التيار أو المذهب كله ".

وتابع: "اللعبة اللي بيلعبها الغرب والصهاينة لضرب العقيدة الاسلامية كده صنعوا رموز باعتبارها رموز اسلامية ودفعوا لها ملايين ولمعوها مقابل انها تلعب الدور ده .. عمرو خالد بدأ كداعية عادي وكان من الاخوان لفترة وبعدها اصطادته المخابرات البريطانية لهذا الدور .. ولو لاحظتم كان مقيم لفترة في بريطانيا وحصل على الدكتوراه منها وكان لفترة في لبنان حيث تنشط هناك تم تجنيده لهذا الدور .. بالفلوس من جهة وبالابتزاز أو التوريط في فضائح من جهة أخرى .. ومن هنا بدأت اللعبة .. وبعد تلميعه كان مطلوب منه انه يهدم صورته في أذهان مريديه .. يظهر في فيديو وهو في الحج بصورة تظهره انه مرائي ومتصنع .. يعمل اعلانات تجارية .. بحيث يثبت الصورة اللي عايز الصهاينة والغرب ترويجها عن الداعية الاسلامي .

وأضاف أنه يظهر كداعية .. وساعتها مريديه يفقدوا الثقة في الدعاة كلهم مش بس فيه .. ولو تلاحظوا تزامن ذلك مع انتاج مسلسل اسمه " الداعية " يروج لنفس الفكرة .. و " بالصدفة " نفس منتج المسلسل ينتج مسلسل اسمه " حارة اليهود " يلمع اليهود بصورة غير مباشرة ويشوه التيار الاسلامي .. دي لعبة كبيرة .. وجزء منها صناعة داعش لتشويه الاسلام .. والهجوم على الأزهر .. وظهور اللي بيطالبوا بهدم التراث الديني مثل اسلام بحيري شبكة واحدة هدفها هدم الاسلام لصالح مشاريع غربية ".