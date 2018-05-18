غدًا.. إعادة محاكمة دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء"

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مجلس الوزراء

معهد امناء الشرطة

أحداث مجلس الوزراء

تعطيل مرافق الدولة

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة مُحاكمة أحمد دومة، في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.


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