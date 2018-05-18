بالفيديو.. أم تترك ابنها في الشارع

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صورة من الفيديو

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طفل

ام بى سى مصر

الصدمة

أصيب عدد من المواطنين المصريين بحالة من الغضب والصدمة والتعاطف مع طفل بعد أن تخلت والدته عنه وتركته بالشارع.

وأظهر مقطع الفيديو، في برنامج "الصدمة" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، طفلًا يدعى أن والده يعتدي عليه بالضرب المبرح، وأنه هرب من المنزل، حيث طلب من المارة الاتصال هاتفيًا بوالدته لتساعده ولكنها رفضت وتخلت عنه، لتختبر رد فعل المواطنين.

وأثار المشهد غضب وتعاطف المارة، حيث دخلت مجموعة من الفتيات في نوبة بكاء، واعتدى عدد من الرجال على والد الطفل في الشارع.

شاهد الفيديو..


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