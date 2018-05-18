  • الجمعة 18 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:08 م
بحث متقدم
البرادعي

"البرادعي" يكشف عن أطول سجن مفتوح بالعالم

عامر ومرتضي

إنتهاء أزمة "مرتضي" وعامر بعزومة سمك

صلاح

"صلاح" يعلن أمر مهم قبل لقاء "الريال"

صندوق النقد

صندوق النقد يمنح قرضًا لمصر بـ12 مليار دولار

انفجار جامعة المنصورة

انفجار داخل جامعة المنصورة

مشاري بن راشد

مشاري بن راشد يبدأ معاركه الرمضانية مع حماس

كامبريدج أناليتيكا

"كامبريدج أناليتيكا" تشهر إفلاسها

محمد شوقي الإسلامبولي

الأحزاب الإسلامية تتعامل بمنطق" فيها يا أخفيها"

سليمان جودة

سليمان جودة يحرج "الخارجية"

رامز جلال

لاعب شهير: "كنت هموت بسبب مقلب رامز"

120 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

عرب وعالم

فلسطين.. مسيرات تندد بانتهاكات الاحتلال
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

انطلاق مسيرات "الوفاء للشهداء" بفلسطين

#

المنتخب يؤدي صلاة الجمعة بجوار فندق الإقامة بسويسرا

#

بالصور.. مساجد منشأة ناصر تلغي صلاة الجمعة اليوم

#

"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح

إسرائيل

فلسطين

القدس

المسجد الأقصى

رغم القيود الإسرائيلية التي وضعتها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومنعهم من دخول المسجد الأقصى لكن التحدي جعل عدد المصلين لصلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان المبارك يصل إلى 120 ألف فلسطيني، وفقًا لما أعلنته إدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس لوسائل الإعلام.

وكانت الشرطة الإسرائيلية منعت الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية وجميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في شوارع المدينة منذ ساعات الصباح.

وبدأ توافد الفلسطينيين من سكان القدس والمدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني والنساء ومن هم فوق سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية منذ ساعات صباح اليوم.

وحيا الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى، في خطبة الجمعة، الفلسطينيين الذين توافدوا على المسجد الأقصى لأداء الصلاة رغم العوائق الإسرائيلية.

وأدان بشدة افتتاح السفارة الأمريكية في القدس ووصفها بأنها "مستعمرة استيطانية أمريكية بكل ما تعنيه الكلمة ".

كما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا" أتنزه عن ذكر اسمه في هذا المكان الشريف".

ودعا الدول العربية والاسلامية إلى مقاطعة وسحب السفراء من الدول التي تنقل سفاراتها الى القدس بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الشيخ حسين إلى أن الفلسطينيين يتطلعون إلى قرارات القمة الإسلامية في إسطنبول.

وتأتي القمة، التي تنطلق في وقت لاحق اليوم، استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، إلى عقد قمة استثنائية للمنظمة، ردًا على استشهاد عشرات الفلسطينيين في مجزرة إسرائيلية دامية بقطاع غزة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، الاثنين والثلاثاء الماضي، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، الذي تم الإثنين، ويحيون الذكرى الـ70 لـ"النكبة".




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

من التكريم إلى التحقير!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» إنما الأعمال بخواتيمها
» الداخلية تنظم حملة للتبرع بالدم
» زيت الحشيش يعالج الصرع
» أسعار الذهب اليوم
» بالصور.. "أحلام" تتحجب وتشرح كيفية ختم القرآن في أسبوع
» سكريبال العميل المزدوج يغادر المستشفي
» "صلاح" مرشح لجائزة جديدة
» عامل يقيد نجله في السرير ويفقأ عينيه بـ"ملعقة"
» أقدم امرأة على الأرض عاشت 128 سنة بؤسًا
» رأيت كلبًا أخذ مني قطعة لحم ودخل القبر

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة