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أستاذ استثمار: نحتاج إلى ثورة بالقطاع الإداري

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الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة
الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة

إيمان هاني

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ثورة

إكسترا نيوز

هشام ابراهيم

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن مصر تحتاج ثورة في القطاع الإداري، قائلاً: "نحتاج لثورة ليست فقط على العنصر البشري، بل أيضًا على التشريعات وهو الأهم".

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، قائلاً "نحتاج إلى تلك الثورة سريعًا".

وأشار إلى أنه من المفترض أن قانون الاستثمار دخل الآن حيز التنفيذ، منوهًا بأنه لابد أن يكون هناك قانون للعمل، والذي بدوره سيرفع مستوى التنافسية في مصر.


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