» أقدم امرأة على الأرض عاشت 128 سنة بؤسًا

18 مايو 2018 - 11:56 ص

إيستامبولوفا أقدم امرأة على الأرض، والبالغ عمرها 128 عاما أكدت أنها لم تعش طوال حياتها ولو يوما واحدا سعيدة، لكن حياتها تتسم بالبؤس.

ويبدو أن تاريخ ميلادها في 1 يونيو 1889 بحسب ما أكدته الحكومة الروسية على جواز سفرها، لكن ما زال من الصعب تصديق ذلك، حيث إن أكبر شخص تم توثيقه على الإطلاق كان عمره 122 عاماً.

على الرغم من كونها حطمت الأرقام القياسية، إلا أن السيدة إيستامبولوفا، التي تعيش في قرية في الشيشان، ليست سعيدة للغاية بحياتها.

وقالت: "لم أحظ ولو بيوم واحد سعيد في حياتي".

وأضافت: "لقد عملت طوال عمري في الحقل. وحفرت كثيرا.. لقد تعبت".

وترى أن "الحياة الطويلة ليست نعمة لها، بل هي عقاب".

وقد فقدت العجوز المستاءة جميع أبنائها، حيث توفيت ابنتها تمارا وهي الأصغر قبل خمس سنوات عن عمر يناهز 104 أعوام.

وقالت إنه ليس لديها سر عن سبب العيش لفترة طويلة، لكنها اعترفت أنها تحب الحليب المخمّر "الروب"، ولم تأكل اللحم أو تتناول الحساء، وهو ما يكون قد ساعدها على الاستمرار.

وتقول: "هي إرادة الله.. لم أفعل شيئًا لتحقيق ذلك".

وتضيف: "أرى أشخاصًا يذهبون للرياضة، يأكلون شيئًا مميزًا، يحافظون على لياقتهم، لكن ليس لدي أدنى فكرة عن كيفية عيشي حتى الآن".

وزعمت السيدة إيستامبولوفا أنها نجت من الحرب الأهلية الروسية "بعد الثورة البلشفية"، والحرب العالمية الثانية وحربين شيشانيتين.

وقالت إنها نفيت أيضا من قبل ستالين، مضيفة: "عندما كنا في المنفى ،كنا نعيش في سيبيريا أيضا، لكن في كازاخستان شعرنا كيف أن الكازاخستانيين كانوا يكرهوننا".

وتضيف: "كنت أحلم كل يوم بالعودة إلى المنزل".

وعلى الرغم من العذاب والكآبة في حياتها، يبدو أن السيدة إيستامبولوفا تكون سعيدة أحيانًا، خاصة عندما تجلس في مكانها المفضل خارج منزلها في الصيف.

ويعتبر الياباني تشيو مياكو، البالغ من العمر 117 عاماً، أقدم شخص حاليا في العالم بشكل رسمي.

أما أقدم شخص موثق فقد كان جان كليمنت من فرنسا، الذي عاش 122 عامًا و164 يومًا، وتوفي في عام 1997.

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