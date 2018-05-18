مشاري بن راشد يبدأ معاركه الرمضانية مع حماس

18 مايو 2018 - 11:39 ص

بدأ المنشد الديني والمقريء الكويتي مشاري بن راشد معاركه السياسية في شهر مضان ، حيث عاود الهجوم علي حماس من خلال دعائه بتحرير غزة من اذناب إيران.

وقام علي حسابه علي موقع التواصل تويتر بإرفاق صورة تجمع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس مع قيادات إيرانية ، بالإضافة إلي صورته علي منصة وهو يرفع علامة النصر وخلفه صورة مرشدَيْ إيران السابق واللاحق .

وأضاف علي حسابه الشخصي علي تويتر اللهم حرر الأقصى من بني صهيون المحتلين الغاصبين ، وحرر غزة من أذناب إيران وردّ قدسنا إلينا ردّاً جميلاً.

يذكر أن مشاري كان قد غرد قبيل رمضان أنه لا مانع من أن يستمر في توضيح ضلال جماعة الإخوان المسلمين في شهر رمضان.

وأضاف العفاسي أن هناك أحداثًا وغزوات وقعت في شهر رمضان، في إشارة منه إلى أنه سيواصل غزواته مع الإخوان.

وأوضح أنه من ضمن أحداث رمضان: نزول القرآن الكريم، غزوة بدر، فتح مكة، عودة النبي من غزوة تبوك، فتح عمورية، عين جالوت، لافتًا إلي أنه "يعني لا مانع من أن نستمر في التحذير من أم الجماعات الضالة الإخوان المسلمين وفروعها المتطرفة.