"فرجاني": هذه أسباب تراجع شعبية القيادة السياسية

18 مايو 2018 - 11:34 ص

أرجع نادر فرجاني، خبير الاقتصاد الدولي، الأسباب الكامنة وراء تراجع شعبية القيادة السياسية في الفترة الأخيرة إلى مجموعة من القرارات السياسية والاقتصادية كانت تتخذ على مدار الفترة الماضية ساعدت على ابتعاد تأييد عدد من الطبقات المجتمعية.

وقال "فرجاني"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "التعاملات الأمنية مع كتاب الرأي والنشطاء والحقوقيين اقتطعت من الدعم الذي الشعبى الذى كانت تشعر به القيادة التنفيذية للدولة إلى جانب وسائل الإعلام غير المهنية التى ساعدت على ذلك".

وأضاف خبير الاقتصاد الدولى، قائلاً: "افتخر بقربي من أعداد غفيرة من بسطاء المصريين الذين أناقشهم في أمور حياتهم ودنياهم، وأستطيع أن أؤكد أن لا أحد من هؤلاء إلا وقد أصبح أكثر وعيًا ودعمًا للديمقراطية هكذا لم يعد يوجد مؤيدون".







