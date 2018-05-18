  • الجمعة 18 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:24 م
بحث متقدم
كامبريدج أناليتيكا

"كامبريدج أناليتيكا" تشهر إفلاسها

محمد صلاح

4 أندية تتصارع على ضم "صلاح"

محمد شوقي الإسلامبولي

الأحزاب الإسلامية تتعامل بمنطق" فيها يا أخفيها"

سليمان جودة

سليمان جودة يحرج "الخارجية"

مشاري بن راشد

مشاري بن راشد يبدأ معاركه الرمضانية مع حماس

رامز جلال

لاعب شهير: "كنت هموت بسبب مقلب رامز"

استشهاد نقيب

استشهاد نقيب أثناء توزيع السحور بسيناء

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

رامز جلال

اتهام خطير يلاحق "رامز جلال"

داعية اسلامي

داعية إسلامي: هذه علامة قبول الله لأعمالنا في رمضان

منى عراقي: تزوجت 4 مرات عرفيًا

آخر الأخبار

الإعلامية منى العراقي
الإعلامية منى العراقي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

منى عراقي:"مفيش حاجة بتوجعني غير ولادي"

#

أول تعليق من ابن "منى عراقي" على اعترافها بالتعرض للاغتصاب

#

مني عراقي: " أنا وجعت الرجالة وزعلتهم"

#

منى عراقي تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب

زواج

بسمة وهبة

القاهرة و الناس

مني عراقي

كشفت الإعلامية منى عراقي، أنها تزوجت 5 مرات؛ منها 4 مرات زواجًا عرفيًا، ومرة رسميًا.

وأضافت "عراقي"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، قائلة: "كنت مخبية على ولادي".

ورفضت الخوض في تفاصيل هذه المسألة، موجهة حديثها للإعلامية بسمة وهبة، قائلة: "عديها يا بسمة أرجوكي".

وعن تصريحها الخاص بتعرضها للاغتصاب، قائلة: "أنا بوثق حياتي زي ما بوثق شغلي بالظبط"، موضحة أن الاغتصاب ليس جنسيًا فقط؛ بل هناك اغتصاب للأراضي والمفاهيم وغيرها.

وأضافت أنه يجب على المغتصبة أن تفصح عن الواقعة التي تعرضت لها؛ لأنها ضحية وليس لها أي ذنب.

وأشارت إلى أنها تعرضت للاغتصاب، متابعة: "مافيش حد متعرضش للاغتصاب ولو لمرة واحدة في حياته، واستفادت نفسيًا من هذا التصريح".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سكريبال العميل المزدوج يغادر المستشفي
» "صلاح" مرشح لجائزة جديدة
» عامل يقيد نجله في السرير ويفقأ عينيه بـ"ملعقة"
» أقدم امرأة على الأرض عاشت 128 سنة بؤسًا
» رأيت كلبًا أخذ مني قطعة لحم ودخل القبر
» بسمة وهبة لـ"منى العراقي": "إنتي معقدة"
» اعتقال شقيقين مصريين خططا لتنفيذ هجوم إرهابي
» إجراءات جديدة لرفع المعاناة عن الركاب
» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة
» هالة فاخر تكشف سر فشل زيجاتها السابقة

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة