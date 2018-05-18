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رأيت كلبًا أخذ مني قطعة لحم ودخل القبر

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عبد الحي العسكري

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أني عند مقبرة، وجاء كلب أخذ مني قطعة لحم ودخل القبر.. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن كان القبر معروفًا فهو أمر حق وربما تكون غافلًا عنه والمجهول من القبور أمور باطلة ونفاق، وربما دلت زيارة القبور على زيارة أهل السجون، ووجودك أمام القبر وهو مفتوح فأرجو الانتباه ولا تتردد على أماكن أهل البدع، وربما تزور أحد المساجين فى محبسه، وإن كنت اتعظت بوجودك فى المقابر فسوف تكون منصفًا مع نفسك ومع الآخرين والنظر إلى القبر والعظة منه هو أيضاً رفع الذنوب، وإن لم تتعظ فأنت فى غفلة عن الحق.

والكلب الذي أخذ منك قطعة اللحم هى مشكلة فكن على حذر حتى لا يمكر بك عدوك و ربما أصابك فى مالك أو رزقك، وربما ألحق بك ضرراً يكون سببًا في دخوله السجن. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666



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