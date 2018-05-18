سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

18 مايو 2018 - 10:52 ص

شهدت شوارع ميادين القاهرة والجيزة سيولة مرورية اليوم الجمعة، وسط انتشار أمنى مكثف ومراقبة الكاميرات.

كما رصدت كاميرات المراقبة عددًا من المخالفات المرورية، وتم تحرير المخالفات الفورية والتصالح معها بمعرفة رجال المرور.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتشر رجال المرور بربوع المحافظتين لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد المخالفات المرورية بأنواعها شتى، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.



