» بسمة وهبة لـ"منى العراقي": "إنتي معقدة"

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مني عراقي

شيخ الحارة

أحرجت الإعلامية بسمة وهبة، زميلتها الإعلامية منى العراقي على الهواء؛ بسبب حلقة الاغتصاب التي كانت قد أذاعتها الأخيرة مؤخرًا.

وقالت "وهبة"، خلال برنامج "شيخ الحارة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، موجهة حديثها لـ"العراقي": "أنتي معقدة وبتكرهي الرجالة".

ومن جهتها قاطعتها "العراقي"، قائلة: "إنها لا تكره الرجال وخير دليل على ذلك أنها تزوجت أكثر من مرة وأنجبت".

وأضافت أنها غير راضية عن الأسلوب الذي تحدثت به عن الرجال خلال حلقة الاغتصاب، قائلة: "هصالحهم في أول حلقة ليا لما أرجع".

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