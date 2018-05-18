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إجراءات جديدة لرفع المعاناة عن الركاب

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أحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق
أحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق

إيمان هاني

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سي بي سي إكسترا

المترو

احمد عبد الهادى

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن المهندس هشام عرفات، وزير النقل، وجه بضرورة رفع المعاناة عن المواطن المصري بشأن المترو.

وأضاف "عبدالهادي"، في مداخلة هاتفية بفضائية "سي بي سي إكسترا"، أنه تم تنفيذ بروتوكول يمكن الركاب من الحصول على تذاكر واشتراكات مترو الأنفاق من 10 سنترالات تابعة لشركة المصرية للاتصالات.

وأوضح أنه سيتم بيع التذاكر وأوراق الاشتراكات داخل جامعة القاهرة وعين شمس، لافتًا إلى أنهم قرروا عمل تخفيضات للاشتراكات الجماعية.


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