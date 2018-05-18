» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة 18 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا مع فرصة لسقوط الأمطار على جنوب ووسط سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط عل السواحل الشمالية كما تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط في خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية ، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 38

وسط الدلتا 20 37

الإسكندرية 22 30

بلطيم 21 31

مطروح 17 28

السلوم 13 30

سيوة 17 35

بورسعيد 20 31

دمياط 20 30

العريش 19 32

رفح 20 33

الإسماعيلية 18 37

السويس 20 38

رأس سدر 21 35

نخل 19 39

نويبع 22 39

طابا 21 38

كاترين 15 29

الطور 22 31

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 24 36

مرسى علم 23 37

الفيوم 14 39

بنى سويف 18 38

المنيا 19 38

أسيوط 18 39

سوهاج 21 38

قنا 22 40

الأقصر 24 40

أسوان 25 41

أبوسمبل 22 42

الوادى الجديد 23 39

شلاتين 23 35

ابو رماد 23 34

راس حدربة 24 33

حلايب 24 33


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