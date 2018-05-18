داعية إسلامي: هذه علامة قبول الله لأعمالنا في رمضان

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أكد الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، أن هناك علامة لقبول الله أعمال الإنسان وصومه وصلاته في شهر رمضان، مشيرا الى أنها تتمثل في أن تدوم هذه الأعمال بعد رمضان.

وأضاف "الطلحي"، في لقاء مع قناة "الحدث اليوم " أن عدم استمرارها فيما بعد رمضان يعني أن القبول به شك.

جاء ذلك ردا على سؤال "هل يجوز للفتاة ارتداء الحجاب في نهار رمضان فقط؟"، حيث أكد أن علامة قبول الأعمال استمرارها بعد رمضان.

وأشار إلى أن المحجبة وغير المحجبة سيدخلان الجنة، ولكن المحجبة لها مقام أعلى وأسمى، والدرجة بينهما مثل السماء والأرض.

ودعا الفتيات إلى ارتداء الحجاب، منتقدا الشيوخ الذين لا يدعون الفتيات إلى ارتداء الحجاب، لأنه تاج للمرأة.

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