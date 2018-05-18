  • الجمعة 18 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:21 ص
بحث متقدم
فيلا الرحاب

الكشف عن تطورات مثيرة بمذبحة "فيلا الرحاب"

الإبراشي

هجوم ناري من "الإبراشي" على محمد رمضان

بالفيديو.. سامح عاشور: تهمة قلاش ورفاقه «باطلة قانونيًا»

بالفيديو.. نقيب المحامين يفتح النار على مسلسلات رمضان

ترامب وكيم جونج

ترامب يحذر زعيم كوريا من "مصير القذافي"

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: خلط المفاهيم والألفاظ الشرعية يريق دماء كثيرة

نتنياهو

«نتنياهو»: انتطروا مفاجآت مع " أبناء إسماعيل"

نادر بكار

«نادر بكار».. سلفي بجامعة «هارفارد»

حسن البنا

"الديهي" يعرض تسجيلًا صوتيًا نادرًا لـ"البنا".. ماذا قال؟

تذاكر المترو

بيع تذاكر المترو بالسنترالات والبريد

رامز تحت الصفر

5 ثغرات تثبت فبركة برنامج «رامز تحت الصفر»

لهذا السبب..

بالفيديو.. نقيب المحامين يفتح النار على مسلسلات رمضان

آخر الأخبار

بالفيديو.. سامح عاشور: تهمة قلاش ورفاقه «باطلة قانونيًا»
بالفيديو.. سامح عاشور: تهمة قلاش ورفاقه «باطلة قانونيًا»

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

قيادي سلفي: مسلسلات رمضان «لهو وعبث»

#

القشة.. وظهر «الفقير»

#

"عاشور": العالم الغربي تعامل بازدواجية تجاه حادثة الطالبة "مريم"

#

مشاجرة بالأسلحة على بيع المخدرات فى المرج

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه يؤيد الحق الدرامي والكوميدي في تناول جميع شخصيات المجتمع، شريطة «عدم الإهانة» للشخصيات.
وأضاف، في تصريحات لبرنامج «العاشرة مساء»، مساء الخميس، أن تناول شخصيات المجتمع بالإهانة يقلل من القائمين على هذا العمل.
وأوضح أن النقابة خصصت غرفة عمليات لمتابعة الأعمال الدرامية، ورصد طريقة تناولها لشخصيات المجتمع، مشددًا على أن «الدفاع قيمة مجتمعية مهمة».
واعتبر أن «التقليل من قيمة المحامين مثل التقليل من قيمة القضاء والإعلام ورجال الأمن، هذه مهمتنا ولن نتخلى عنها».
وقال إن المنافسة بين الأعمال الدرامية الكوميدية أدت إلى نوع من المبالغة في إضحاك الناس، مؤكدًا أن بعض الأعمال «لا علاقة لها بالفن أو الكوميديا».
وأضاف أن «هذا سخف يهين المحامين ورجال القضاء»، وأنه المخرج الراحل «يوسف شاهين لو موجود وشاف الحاجات دي كان انتحر»


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الريال يبحث عن منزل لـ«صلاح» في إسبانيا
» منى عراقي:"مفيش حاجة بتوجعني غير ولادي"
» تعرف على عدد الإخوان المفرج عنهم بقرار"السيسي"
» بث مباشر لصلاة التراويح من المسجد الحرام على "تويتر"
» مصر والأردن لا رغبة لديهما في الانجرار وراء «حماس»
» «داعش» يهدد «رونالدو» و«ميسي» بـ«الذبح»
» «الإبراشي»: محمد رمضان مصمم على الإسفاف
» فتح معبر رفح طوال شهر رمضان
» "مؤمن زكريا" يصدم مسئولي الأهلي
» بالصور.. سيدات يقتحمن مهن الرجال
» لماذا أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بزواج مصري من سورية؟

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة