"الديهي" يعرض تسجيلًا صوتيًا نادرًا لـ"البنا".. ماذا قال؟

18 مايو 2018 - 12:04 ص

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten" مساء اليوم، الخميس، مقطع صوتي مسجلًا لـ"حسن البنا"، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وهو يتحدث عن منهج جماعته.

وقال "البنا"، في التسجيل الصوتي: "لسنا جمعية خيرية، وإن كان عمل الخير والإصلاح من أعظم مقاصدنا، إننا لسنا شيئًا من هذه التشكيلات، ولكننا أيها الناس، فكرة وعقيدة، ونظام ومنهاج، لا يحدده موضع، ولا يقيده جنس، ولا يقف دونه حاجز جغرافي، ولا ينتهي بأمر يرث الله الأرض ومن عليها".

وتابع "البنا": "ذلك لأنه نظام رب العالمين، منهاج رسوله الأمين".



