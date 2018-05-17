«يويفا» يعلن القائمة المثالية لبطولة الدوري الأوروبي

17 مايو 2018 - 11:36 م

أعلن الحساب الرسمي لبطولة الدوري الأوروبي، اليوم، الخميس، عن القائمة الأفضل فى الموسم الحالى، بعد حصول فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بعد على اللقب للمرة الثالثة في تاريخه عقب فوزه على مارسيليا الفرنسي، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما أمس، الأربعاء، في مدينة ليون الفرنسية.

وتوج الروخى بلانكوس للمرة الثالثة فى تاريخه بلقب الدوري الأوروبي بالتساوى مع كل من يوفنتوس، إنتر ميلان وليفربول، خلف إشبيلية صاحب الـ5 ألقاب.

وضمت القائمة 6 لاعبين من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بطل المسابقة، بالإضافة إلى 3 لاعبين من فريق مارسيليا الوصيف.

وضمت القائمة الأفضل فى الدوري الأوروبى هذا الموسم كل من:

حراسة المرمى: أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، باتريسيو (سبورتنج لشبونة).

الدفاع: بونوتشى (ميلان)، جودين (أتلتيكو مدريد)، سار و لويس جوستافو (مارسيليا)، لاينر (سالزبورج).

الوسط: برونو فرنانديز (سبورتنج لشبونة)، كيتا (لايبزيج)، كوكى وساؤول نيجويز وجابى (أتلتيكو مدريد)، ساماسيكو (سالزبروج).

الهجوم: فيرنر (لايبزيج)، باييه (مارسيليا)، إيموبيلى (لاتسيو)، جريزمان (أتلتيكو مدريد)، جيلسون مارتينيز (سبورتنج لشبونة).