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بالصور.. ضبط 245 ألف طن لبن أطفال منتهي الصلاحية

قضايا وحوادث

لبن اطفال
لبن اطفال

مصطفى صابر

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منتهية الصالحية

الإسكندرية

ضبط245 الف طن لبن اطافل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط 245 ألف طن من ألبان الأطفال منتهية الصلاحية والصادر قرار بإعدامها قبل بيعها وعرضها في الأسواق بمحافظة الإسكندرية.

البداية عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة شرطة التموين بالإسكندرية بورود معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام تشكيل عصابي بعرض كميات كبيرة من عبوات ألبان الأطفال منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، على أصحاب مصانع الجبن والآيس كريم ومحلات الحلوانية بأسعار مخفضة لاستخدامها في تصنيع الحلويات والتصنيع الغذائى، وبخاصة مع حلول شهر رمضان.

علي الفور تم تشكيل فريق من المباحث، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن مصدر هذه الكميات مخزن دون ترخيص كائن طريق الحسينية، أبيس 2، قسم ثانى الرمل، تابع لشركة للاستيراد ومقرها محافظة القاهرة، استأجروه لهذا الغرض مُخزن به كميات كبيرة من عبوات ألبان الأطفال منتهية تاريخ الصلاحية، بقصد طرحها للبيع في الأسواق، ما يسبب خطرًا صحيّا على جمهور المستهلكين بالمخالفة للقوانين.

 بتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، استهدفت حملة من ضباط الإدارة المخزن وتكمنت من ضبط كلّ من "ن. م . خ" 44 سنة و"م. ي. ك " 29 سنة، و"م . م .ك 43 سنة " و"غ . م . ا"، 31 سنة، وبمواجهتهم تبين أن لديهم مستندات تفيد بإعدام تلك الكميات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية، إلا أنهم تحايلوا وشرعوا في بيعها بالأسواق لتحقيق مكاسب طائلة غير مشروعة، ما يسبب أضرارا صحية لمستهلكيها.

تم ضبط كمية قدرها 255 ألفا و66 كرتونة × (24) عبوة زنة العبوة 400 جرام بإجمالي 613 ألفا و548 عبوة وزن 245 ألفا و400 طن لبن أطفال منتهي تاريخ الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

حُرر محضر بالواقعة برقم 792 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ ثان الرمل، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.











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