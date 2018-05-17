» مصر والأردن لا رغبة لديهما في الانجرار وراء «حماس»

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آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن بالبرلمان الإسرائيلي
آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن بالبرلمان الإسرائيلي

محمد محمود

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إسرائيل

حماس

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"مصر والأردن ليس لديهما رغبة في السير وراء حماس"، هكذا قال آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن بالبرلمان الإسرائيلي في تعليقه على التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات إلى موقع "ماقور ريشون" الإخباري العبري: "موجة التصعيد الحالية في قطاع غزة انتهت بفشل حماس؛ إلا أنه لا يجب أن ننخدع بذلك، فالفلسطينيون لديهم خلال شهر رمضان 4 من أيام الجمعة، وهناك أيضًا الذكرى السنوية للنكسة في 5يونيو، وحماس ملزمة باستخدام الأموال التي حصلت عليها من الإيرانيين".

واستدرك: "حماس لم تصدق أن الجيش الإسرائيلي سيوقف عمليات اختراق حدود إسرائيل، ومع مرور الساعات توافد على تلك الحدود آلاف وآلاف، وهذا أدى إلى ازدياد عدد المستهدفين من قبل جنودنا، ومنعهم من اختراق الأراضي الإسرائيلية، ووفقا لمًا تم نشره من تقارير إعلامية فإن مصر تدخلت ومنعت تجدد هذه الاضطرابات وأعمال الشغب خلال يوم النكبة، وهو أمر ليس بالسر أن هناك حالة قلق تسود مصر والمملكة الهاشمية الأردنية من فكرة اشتعال الأمور في قطاع غزة والضفة الغربية، وليس لدى هاتين الدولتين أي رغبة في الانجرار وراء حماس والدخول في جولة من العنف".

وتابع: "غزة هي كيان معاد لإسرائيل ومثلما لا يمكننا فتح حدودنا للبنان كذلك لا يمكن أن نفعل نفس الشيء فيما يتعلق بالقطاع، نحن ندخل بضائع للأخير بدون قيود والفلسطينيون هم الذين يحددون الكميات، لا يمكن لهم أن يفرضوا مشاكلهم علينا".      

واستكمل: "عمليات تهريب السلاح من إيران مرورًا بسيناء إلى غزة، توقفت تقريبًا بسبب نشاط المصريين ضد هذه العمليات، لهذا فإن القدرات العملياتية للفلسطينيين بالقطاع محدودة، وفي الوقت الذي لا توافق فيه رام الله على المصالحة معهم، فإن هذا أضر بهم على الصعيد الاقتصادي، لهذا لا يبق لحماس الآن إلا إثارة الانتباه عبر محاولة إشعال الضفة الغربية". 

وختم قائلاً: "رغم الهدوء الحالي هناك احتمالية لحدوث انفجار سريع، حماس لديها 4 من أيام الجمعة في شهر رمضان وهناك ذكرى النكسة في 5يونيو".


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