مستوطن إسرائيلي يدهس طفلًا فلسطينيًا شمالي الضفة

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مستوطن إسرائيلي يدهس طفلًا فلسطينيًا بالضفة

إسرائيل

الضفة الغربية

مستوطن

أصيب طفل فلسطيني، بجروح متوسطة، إثر دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي، مساء الخميس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، حسب شهود عيان.

وذكر شهود عيان بحسب وكالة "الأناضول"، أن مستوطنًا دهس الطفل يامن طايل عودة (11 عامًا)، في بلدة حوارة، جنوب نابلس، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأفادوا أنه تم نقل الطفل المصاب إلى أحد مستشفيات نابلس، لتلقي العلاج، وأشاروا إلى أن الجيش الإسرائيلي حضر للمكان، للتحقيق في الحادثة.

ويتعرّض فلسطينيون بين الحين والآخر، لحوادث دهس "متعمدة" في الطرق الخارجية للمدن الفلسطينية، والتي يسلكها مستوطنون إسرائيليون، حسب مسؤولين فلسطينيين ومنظمات حقوقية.


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