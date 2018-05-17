هروب 3 أفراد من عصابة البروفيسور

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تمكن 3 أفراد من عصابة "البروفيسور"، المتهمين بسرقة 100 مليون جنيه من فيلات في مدينة نصر من الهروب، في أثناء دخولهم قسم شرطة مدينة نصر، فيما أطلق المكلفون بحراستهم النار عليهم فى محاولة لإيقافهم دون جدوى.

كان تشكيل عصابي أردني الجنسية تخصص في سرقة الشقق والفيلات، وبلغت قيمة مسروقاتهم من الشقق والفيلات 100 مليون جنيه، إذ تعددت بلاغات سرقة المساكن والفيلات أمام المقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، من مواطنين أفادوا فيه بسرقة شققهم وسياراتهم.

وتمكن فريق البحث من ضبطهم، وتبين أنهم وراء تلك الوقائع وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة 35 فيلا بمناطق مدينة نصر والتجمع الخامس والنزهة، وسرقة 21 كيلو ذهب وألماظ و25 سيارة، حيث قدرت المسروقات بأكثر من 100 مليون جنيه.

ودلت التحقيقات على أن المتهمين عثر بحوزتهم على 4.5 مليون جنيه، ومليون يورو، و1.5 مليون دولار أمريكي، و6 آلاف جنيه إسترليني، و5 ملايين دينار عراقي، و500 يوان صيني، و140 ورقة عملات ورقية تذكارية، و21 كيلوجراما من المشغولات والسبائك والعملات الذهبية والماس.

وضبط بحوزتهم أسلحة نارية متحصل عليها من حوادث السرقات، عبارة عن "طبنجتين 9 ملي، وأخرى 6.5 ملي، و4 طبنجات صوت، و131 ساعة يد من بينها 78 ماركات عالمية و53 ماركات غير معروفة، و20 زجاجة عطور نسائية، ومجموعة من الأجهزة الكهربائية تم شراؤها من متحصلات السرقات.



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