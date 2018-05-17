«رونالدو» على رأس قائمة البرتغال لكأس العالم

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البرتغال

رونالدو

المصريون

أعلن فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية لأبطال أوروبا، المشاركة في كأس العالم في روسيا 2018.

وجاءت قائمة منتخب البرتغال أبطال أمم أوروبا 2016 للمونديال كالتالي:

حراس المرمى: روي باتريسيو، بيتو، أنتوني لوبيز.

الدفاع: ألفيس، سيدريك، خوسيه فونتي، روي، بيبي، رافائيل جوريرو، بيريرا، دياز.

الوسط: سيلفا، فيرنانديز، جواو ماريو، موتينيو، مانويل فرنانديز، ويليام كارفاليو.

الهجوم: أدريان سيلفا، بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جيلسون مارتينيز، جويديس، ريكاردو كواريزما.

وشهدت قائمة البرتغال استبعاد عدد من النجوم في مفاجأة غير متوقعة، مثل، أندريه جوميز وسيميدو لاعبا برشلونة، ناني وريناتو سانشيز وأيدير صاحب هدف فوز البرتغال بأمم أوروبا 2016 على فرنسا بباريس.

ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة الثانية بالمونديال مع منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران.


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