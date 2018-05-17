5 ثغرات تثبت فبركة برنامج «رامز تحت الصفر»

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تحت الصفر

المصريون

رامز جلال

رامز

بمجرد عرض أول حلقات «رامز تحت الصفر» اليوم، الخميس، أكد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك 5 ثغرات تثبت فبركة البرنامج، مستندين إلى عدة أشياء قد تكون صحيحة وحقيقية وملموسة على أرض الواقع.

ومنها على سبيل المثال كاميرات التصوير التي تم وضعها قريبة جدا من الفنانة ياسمين صبري، بشكل واضح الرؤية، كما أن هناك كاميرات مشتتة في عدة أماكن تراقبها أثناء عمل المقلب، على الرغم من أن المكان ممتلئ بالثلوج البيضاء التي تكشف عن أي شيء يتم وضعه أمام الضيف، بينما يتم تصوير الضيف من أعلى بطريقة لا يمكن فعلها إلا بطائرة مجهزة للتصوير، وهو ما يؤكد أن البرنامج تم إخراجه بصورة احترافية ليوهم المشاهد بأن الحلقات غير مفبركة، والتي تتم في الأغلب باتفاق مع الضيف، وهو ما فضحه الكثير من الضيوف في السنوات الماضية، فيما يظهر الفنان رامز جلال بشخصية "كوبر" وظهر على وجهه الكثير من الأخطاء التي تؤكد أن الشخصية مفتعلة.

فيما استشهد البعض برد فعل الفنانة ياسمين صبري أثناء حوارها مع "كوبر"، وذلك لأن الأخير يستعمل كلمات شعبية ليست في اللغة الإسبانية.

بينما قال البعض الآخر، إن أغلب الضيوف الذين يشاركون في البرنامج تتم استضافتهم كل عام في برامج المقالب المختلفة، وخاصة برامج "رامز جلال"، وهو ما يجعلهم خبرة في معرفة المقلب من الحقيقة.



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