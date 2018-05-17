مانشستر سيتي يجدد تعاقده مع «جوارديولا»

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مانشستر سيتي

المصريون

جوارديولا

جدد مسئولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم، الخميس، عقد الاسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، لمدة 3 سنوات أي حتى عام 2021.

وتولي جوارديولا تدريب مانشيستر سيتي في بداية موسم 2016/2017، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي كما حصل علي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان من المفترض أن  ينتهي عقد "جوارديولا" مع السيتي عام 2019 قبل أن يُعلن النادي الإنجليزي تمديد عقد مدربه اليوم الخميس لمدة موسمين لينتهي في عام 2021.


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