«متحدث الإخوان» عاجز عن الحركة

17 مايو 2018 - 10:05 م

أكدت منى إمام، والدة جهاد الحداد المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن حالته الصحية متردية للغاية وأنه أصبح غير قادر على الحركة بصورة كاملة.

وقالت "إمام"، في بيان لها أطلعت "المصريون" على نسخة منه، "جهاد الحداد وصل مستوى السكر في الدم 38 كما علمنا الآن؛ مما يشكل خطر حقيقي على حياته خاصة إن إنزيمات الكبد مرتفعة".

وأضافت: "جهاد مضرب منذ 7 أيام بعد أن سرقوا كل أدويته وملابسه ومتاعه و أعادوه إلى مقبرة العقرب عقب تقرير منظمة العفو الدولية".

وتابعت "إمام"، في بيانها الذي لم يتسن لـ"المصريون" التأكد من صحة ما ورد فيه، "جهاد عاجز تمامًا عن الوقوف أو الحركة بسبب ركبته.. و حسبنا الله و نعم الوكيل".

وحملت إدارة سجن العقرب خلال بيانها المسئولية الكاملة عن صحته :"هم مسئولون مسئولية كاملة عن حياته .. و عن التدهور الحالي في صحته بعد منع علاجه !