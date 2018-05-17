» 4 مرشحين لخلافة «البدري» في الأهلي

وكشف المصدر، عن أسماء أربعة مدربين تعكف لجنة الكرة على الاختيار من بينهم فى الوقت الحالي، وهم البرازيلي فانديرلى لوكسمبورج، والأرجنتيني دييقو دابوف، والصربي سلافوليوب موسلين، والألماني بيتر نيرير.

من المقرر أن تعقد لجنة الكرة، اجتماعًا خلال الساعات المقبلة لفحص السير الذاتية، والاستقرار على المدرب قبل الإعلان عن اسمه بشكل رسمى بعد مواجهة المصرى البورسعيدى يوم الأحد المقبل فى بطولة الدورى العام.