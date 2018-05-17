كأس العالم.. مفاجآت في القائمة النهائية لمنتخب فرنسا

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المصريون

أعلن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية التى سيخوض بها «الديوك» منافسات كأس العالم بروسيا 2018، الذى سوف ينطلق فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.

وضمت القائمة التى كشف عنها ديشامب 23 لاعبًا يتصدرهم أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني وبول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشهدت القائمة غياب ألكسندر لاكازيت مهاجم فريق أرسنال الإنجليزى، ادريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان، انتونى مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ووسام بن يدر مهاجم إشبيلية، كينجسلى كومان، ديبوتشى، لوكاس دين، ساخو، موسى سيسوكو، كورت زوما، حيث وضعهم المدرب فى القائمة الاحتياطية فى حالة إصابة أى لاعب.

وجاءت قائمة المنتخب الفرنسي على النحو التالى:

 قائمة فرنسا فى مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: أريولا (باريس سان جيرمان) ، لوريس (توتنهام) ، مانداندا (مارسيليا).

الدفاع: هيرنانديز (أتلتيكو مدريد) ، كيمبيمبى (باريس سان جيرمان) ، ميندى (مانشستر سيتي) ، بافارد (شتوتجارت) ، عادل رامى (مارسيليا) ، سيدى بيه (موناكو) ، أومتيتي (برشلونة) ، فاران (ريال مدريد).

الوسط: كانتى (تشيلسي) ، ماتويدى (يوفنتوس) ، نزونزى (إشبيلية) ، بوجبا (مانشستر يونايتد) ، توليسو (بايرن ميونخ).

الهجوم: ديمبلى (برشلونة) ، جيرو (تشيلسي) ، جريزمان (أتلتيكو مدريد) ، ليمار (موناكو) ، مبابى (باريس سان جيرمان) ، توفان (مارسيليا).  

ويلعب المنتخب الفرنسي فى كأس العالم 2018 ضمن منافسات المجموعة الثالثة بجانب منتخبات أستراليا، بيرو والدنمارك.


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