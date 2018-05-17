إثيوبيا: سنستمر في بناء السد على مدار 24 ساعة

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قال وزير المياه والري الإثيوبي المهندس سلشي بقل إن الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) استطاعت أن تحل مشكلاتها بغير التدخل الأجنبي والوساطة و هذا نجاح كبير، مضيفا أن بناء السد سيستمر بغير توقف لمدة 24 ساعة، بجانب دراسة شركة الاستشارية والخبراء من الدول الثلاثة، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.

 وذكر بقل، في مؤتمر صحفي حول ختتام الاجتماع التساعي الثاني بشأن سد النهضة، اليوم الخميس، أنه سوف تقوم المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة بتقديم مخرجات مناقشاتها، خلال 3 أشهر، وذلك للنظر فيها من قبل وزراء الري بالدول الثلاث قبل رفع تقرير عنها إلى الاجتماع التساعي.

وتابع أن إثيوبيا قدمت اقتراحا لإضافة 5 خبراء من كل دولة، يدرسون معا بغير تحيز تخزين وتشغيل السد، موضحا أنه من المتوقع أن تجد الدول الثلاث حلا مفيدا خلال 3 أشهر، وأن الدول الثلاث اتفقت على تقديم وجهة النظر والاقتراحات والأسئلة حول تقرير الاستهلالي لشركة الاستشارية.

واتفق الوزراء على عقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين بالدول الثلاث لتحديد الأسلوب الأمثل لإنشاء الصندوق، على أن يعرض ذلك المقترح على الرؤساء من خلال الوزارات المعنية لكل دولة.

وقبلت الدول الثلاث الدعوة من مصر لاستضافة اجتماع كبار المسؤولين في القاهرة يومي 3 و4 في شهر يوليو 2018.

يذكر أن الاجتماع التساعي الثاني بشأن سد النهضة، والذي استمر لأكثر من سنة واختتم أول من أمس الثلاثاء، بنجاح بعد مشاورات ساخنة حيث ضم الاجتماع وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من إثيوبيا ومصر والسودان.


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