قيادي إخواني يحرر محضر ضد الجماعة

17 مايو 2018 - 08:10 م

حرر معتز شاهين، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، محضر رسمي في قسم شرطة دمنهور، ضد الجماعة ومعلنًا تبرأه منها، وحمل المحضر رقم 3065 لسنة 2018م.

واتهم «شاهين» في المحضر جماعة الإخوان التي كان أحد قيادييها بدمنهور أنها تخلت عن دورها الإصلاحي ولجأت إلى العنف لتحقيق مصالحها.

وكان «شاهين» أحد المتهمين في حرق مبنى ديوان عام محافظة البحيرة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأحيل إلى المحكمة العسكرية مع العشرات آخرين، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وتمت تبرئته عند نقض الحكم.