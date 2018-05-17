«حكاية وطن» عرض مسرحي في امتحانات نوعية المنيا

17 مايو 2018 - 07:50 م

شهد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، عرض مسرحية "حكاية وطن" ضمن العروض المسرحية التى يتم امتحان طلاب كلية التربية النوعية لنهاية العام تحت إشراف الدكتورة زينب محمد أمين عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة إيمان عاشور المدرس بقسم الإعلام التربوى.

وأوضحت الدكتورة "زينب أمين"، أن فعاليات اليوم شملت أيضًا إقامة معرض لطلاب قسم تكنولوجيا التعليم، وقسم الاقتصاد المنزلى، وقسم الإعلام التربوي، من منتجات الطلاب تجسيداً لبعض المواد الدراسية وبرامج الحاسب المقررة على طلاب قسم التكنولوجيا، كما قدم قسم الإعلام التربوى صحف ورسوم كاريكاتيرية، وماكيتات للصحف ومجسمات، وشمل معرض قسم الاقتصاد المنزلى جزء خاص بالتغذية والحلويات، وجزء بمعروضات وملابس ومفارش من أعمالا الطلاب.

وفى سياق متصل أوضحت الدكتورة "إيمان عاشور"، المشرف على العروض المسرحية التى قُدمت من طلاب الفرقة الأولى بقسم الإعلام التربوى، أن تقديم العروض المسرحية لمادة مدخل علوم المسرح تأتي بهدف تجسيد الطلاب للمادة حتى يسهل عليهم فهمها، لافتةً إلى أن هذه الفكرة بدأت منذ العام الماضى كمعيار لتقييم الطلاب بالدرجات العملية للمادة، وتأتى هذا العام استمرارًا لتشجيعهم على حب العمل وإطلاق إبداعاتهم وأفكارهم الهادفة، واستعدادًا للامتحانات النظرية.

وقد شملت العروض المسرحية التى قدمها طلاب الفرقة الأولى عروض بعنوان "حكاية وطن" و"بالأمل نحيا" و"قوتنا فى وحدتنا" و"ظلم البنات".