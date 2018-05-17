توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على قرى مركز المنيا

17 مايو 2018 - 07:40 م

وزعت الوحدة المحلية لمركز المنيا بالتعاون مع القوات المسلحة 2000 كرتونة مواد غذائية مجانًا، تخصص جميعها للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع على مستوى مركز المنيا، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وفى سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل من رفع مستوى النظافة بحملات مكثفة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث تم إزالة ورفع المخلفات والقمامة وفتح وتمهيد طريق لجبانة خمادة الجديدة بصفط الغربية، وإزالة 4 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 5 قراريط.