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وفاة «متسولة لبنانية» تمتلك مليار و700 مليون ليرة

عرب وعالم

المتسولة الميلونيرة
المتسولة الميلونيرة

المصريون

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مواقع التواصل

حساب بنكى

متسولة لبنانية

مليار ليرة

استحوذ خبر وفاة امرأة لبنانية امتهنت التسول داخل سيارة في بيروت، على اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وجد بحوزتها مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية، وحساب بقيمة مليار و700 مليون ليرة لبناني.

وأطلق عليها رواد مواد التواصل الاجتماعي «المتسولة المليونيرة»، وهي تُدعى فاطمة محمد عثمان، ابنة بلدة عين الذهب بعكار، والتي كانت تعاني إعاقة جسدية، وقد اعتادت النوم في سيارة قديمة في منطقة البسطة ببيروت

وعلق شقيقها خالد على الأخبار المتداولة عن ثروتها، مؤكداً صحتها، لافتا إلى أن فاطمة كانت تعاني تشمعًا في الكبد تسبب بوفاتها، رغم خضوعها لجراحة قبل أشهر.

 وبحسرة، قال إنه أخته فاطمة، امتهنت التسول منذ كانت في سن الـ 13، ولم تسأل الناس، بل كان المارة يشفقون عليها نظراً لوضعها الصحي، وكانت تخبره عن المبالغ التي حصلت عليها.

وفي تصريحات له، قال إنه قبل أشهر أخبرته أنها وصلت إلى حدود مليار و700 مليون ليرة لبنانية، مشدداً على أنه في كثير من الأحيان لم يكن يأخذ كلامها على محمل الجد، «فالمبلغ التي كانت تتحدث عنه خيالي لأشخاص فقراء».

وأشار إلى أنها كانت تقصده عند المرض، وتطلب مبالغ مالية رغم وضعه الاقتصادي الصعب.


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