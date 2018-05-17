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في القليوبية

41 ألفًا و480 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

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أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أن 41 ألفًا و480 طالبًا وطالبة سوف يؤدون امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية على مستوى المحافظة يوم السبت 19 مايو الجاري .

وأضاف المحافظ، أنه تم انتهاء مديرية التربية والتعليم من الاستعدادات النهائية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، خاصة لتزامن الامتحانات مع شهر رمضان المعظم.

ومن جانبه أوضح طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية قد أنهت استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية، حيث تم إعداد أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء امتحانات دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام ثلاث سنوات وتسليمها لمندوبي المدارس على مستوى المحافظة، وتم الاستعداد لتسليم بطاقات تحقيق الشخصية والتعليمات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بلجان سير الامتحانات.

وأشار إلى أنه تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالسادة الملاحظين بجميع الإدارات التعليمية وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم وتزويد الاستراحات بمبردات مياه ومراوح وثلاجات، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين أعمال الامتحانات والاستراحات وأوراق الأسئلة والإجابة، وتأمين نقل الأوراق من وإلى مركز توزيع الأسئلة ولجنة النظام والمراقبة.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتذليل كافة العقبات وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط المدارس التى سوف يؤدى بها أعمال الامتحانات.

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