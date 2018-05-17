  • الخميس 17 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:18 م
بحث متقدم
قيادات الإخوان" أرشيفية"

قيادي إخواني يحرر محضر ضد الجماعة

مجلس النواب

عاصفة في البرلمان بسبب حزب «المعارضة»

سد النهضة

إثيوبيا تُحدد موعد حل أزمة «سد النهضة»

أرشيفية

منعه والده المُسن من ممارسة الرذيلة.. فقتله

حذاء صلاح

عرض حذاء «صلاح» في المتحف البريطاني

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

«أبو الغيط»: نقل السفارة الأمريكية للقدس ليس له أثر قانوني

طارق عامر محافظ البنك المركزي

قرار جديد من «المركزي» بشأن أسعار الفائدة

العملية العسكرية

مقتل 19 تكفيريًا ضمن العملية العسكرية بسيناء

أرشيفية

حقيقة زيادة سعر جلسات الغسيل الكلوي لـ400 جنيه

6ابريل

6 أبريل : العفو الرئاسي رسالة أمل

برلماني: العفو عن 330 شابًا يؤكد دعم «السيسي» للشباب

الحياة السياسية

النائب مصطفى الكمار
النائب مصطفى الكمار

حسن علام

أخبار متعلقة
#

6 أبريل : العفو الرئاسي رسالة أمل

#

ترامب يتخذ قرارًا غريبًا بناء على نصيحة سلفستر ستالون .. فما هو؟

#

«القبائل العربية» تعلن دعم «منافس السيسي»

#

حملة السيسي: غياب المرشحين ليست مسئوليتنا

قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرى شبين القناطر، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو  عن أكثر من 330 شاباً في السجون المصرية، وفقاً لتوصيات لجنة العفو الرئاسي، خطوة تؤكد على نهج وسياسة الرئيس السيسى تجاه دعم الشباب، ومنحهم الفرص للمشاركة والبناء فى مستقبل هذا البلد .

وأضاف الكمار في بيان له، أن لجنة العفو الرئاسي تبذل جهدا كبيرا في إعداد قوائم العفو، متوجها بالشكر للرئيس السيسي لاستجابته للجنة العفو الرئاسي، وتكليفه  بسرعة الإفراج عن الشباب المفرج عنهم ، معتبرًا أن التوقيت الذي تم اختياره للعفو عن الشباب حتى يتمكنوا من حضور أول سحور فى رمضان مع أسرهم لفتة إنسانية تستحق التقدير .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة «متسولة لبنانية» تمتلك مليار و700 مليون ليرة
» تعرف على أطول دولة بالعالم في عدد ساعات الصوم
» عرض حذاء «صلاح» في المتحف البريطاني
» لاعب بايرن ميونخ يُهنئ المسلمين بشهر رمضان
» بالفيديو.. سيدة تطلق النار علي شاب هاجم أطفالها
» داعية: يجوز للاعبي كرة القدم الإفطار بشرط
» ملعب صلاح جاهز لاستضافة الدورات الرمضانية
» بالفيديو.. مفاجأة بشأن برنامج سما المصرى الدينى
» شاهد.. مطعم يقدم فراخا متبلة بالذهب
» قيام القيامة في المنام ظهور للعدل
» قرار جمهوري بشأن الدبلوماسيين

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عشاء

    08:20 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية