» لاعب بايرن ميونخ يُهنئ المسلمين بشهر رمضان

17 مايو 2018 - 03:46 م

هنأ لاعب فريق بايرن ميونيح الألماني، فرانك ريبيري، متابعيه من جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وكتب «ريبيري»، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغر «تويتر»، قائلًا: «كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم».

ومؤخرًا، جدد «ريبيرى»، عقده مع الفريق البافاري لمدة موسم آخر، بعدما ساهم في تتويج الفريق بلقب البوندزليجا.





Ramadan Mubarak!

Bon ramadan à tous!

Have a blessed Ramadan!

كل سنة و انتم طبيبن و رمضان كريم

??????????????? pic.twitter.com/rJ9sJ8xxcn — Franck Ribéry (@FranckRibery) 16 مايو 2018