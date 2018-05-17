» لاعب بايرن ميونخ يُهنئ المسلمين بشهر رمضان

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فرانك ريبيري
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هنأ لاعب فريق بايرن ميونيح الألماني، فرانك ريبيري، متابعيه من جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وكتب «ريبيري»، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغر «تويتر»، قائلًا: «كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم».

ومؤخرًا، جدد «ريبيرى»، عقده مع الفريق البافاري لمدة موسم آخر، بعدما ساهم في تتويج الفريق بلقب البوندزليجا.


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