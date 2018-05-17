حقيقة زيادة سعر جلسات الغسيل الكلوي لـ400 جنيه

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نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تم تداوله بشأن رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي من 200 إلى 400 جنيه؛ بسبب ارتفاع المستلزمات والمحاليل الطبية المستخدمة.

وأَضاف المركز، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مشددة على أن الدولة ستتحمل زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي - للمرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة وكذلك مرضى التأمين الصحي- من 200 إلى 400 جنيهاً برغم ارتفاع أسعار الفلاتر والمحاليل والأدوية.

وتابعت الوزارة بأن تحمل الدولة هذه الزيادة والتي كلفت الخزانة العامة 1.2 مليار ‏جنيه جاء حرصًا منها على عدم ‏تحمل المرضى أي مبالغ مالية إضافية في مقابل تلقيهم ‏الخدمة الطبية، موضحة أنه تم زيادة الميزانية المخصصة ‏للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضي من 4.2 إلى 5.4 مليارات جنيه.


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