"قليوب" أول أيام رمضان بدون غاز

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سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي قليوب بمحافظة القليوبية؛ بسبب النقص الحاد في أسطوانات غاز البوتاجاز، لغلق مستودع الأنابيب التابع للجمعية الاستهلاكية لمحافظة القليوبية، والذي تم إغلاقه لوجوده وسط كتلة سكنية، منذ الخميس الماضي.

واستغاث الأهالي باللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، ووكيل وزارة التموين، من أجل توفير أسطوانات البوتاجاز وخاصة أنهم في شهر رمضان الكريم دون وجود أنبوبة بوتاجاز واحدة بالمدينة منذ إغلاقه.

ويقول فتحي عبدالرحمن من أبناء قليوب، إن المستودع تم إغلاقه بناءً على قرار اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، الذي أسند حصة المستودع إلى الشركة المصرية لتوزيع الغاز "بوتوجازكو"، والحصة عددها هذا الشهر 15200 جنيه، ومن المفترض أن تقوم الشركة بتوزيع حصتها اليومية أي حوالي 300 أنبوبة على المواطنين، ولكن فوجئ الأهالي بعدم قيام الشركة بتوزيع الأنابيب منذ الخميس الماضي، مما أدي إلي عدم وجود أسطوانة واحدة في المدينة.

بينما تقول إيمان السيد، "إحنا في شهر رمضان ومفيش عندنا غاز نطهي به الطعام لنا ولأطفالنا منذ حوالي 7 أيام وأنا دوخت السبع دوخات علشان الاقي أنبوبة اختفت الأنابيب من قليوب طلها، ولا يوجد معي فلوس لكي أدخل غاز طبيعي ، ارحمونا مش لاقيين أنابيب".

فيما تقول الحاجة فتحية، "حسبي الله ونعم الوكيل في المسئولين معدومي الضمير إحنا في شهر رمضان ومفيش في بيوتنا انبوبة واحدة وحتي السوق السوداء توجد بصعوبة وكأن انبوبة البوتاجاز مخدرات حتي وصل سعر الأنبوبة 100 جنيه ومش موجودة".



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