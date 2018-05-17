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ضبط 3.5 كيلو هيروين بحوزة سائقين في القليوبية

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سائقين

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص، من ضبط سائقين بحوزتهما ثلاثة كيلوجرامات ونصف من الهيروين المخدر، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض علي النيابة.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة الخصوص أكدتها التحريات مفادها قيام كل من "محمد. م. ا" 27 سنة - سائق ومقيم القشيش – دائرة مركز شبين القناطر، و"عادل. ع. ع" 32 سنة - سائق ومقيم عزبة عواد – المطرية – القاهرة وآخر كوم السمن – دائرة مركز شبين القناطر، بالتردد على دائرة قسم شرطة الخصوص  لممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما بمعرفة المقدم  محمد حسني بحالو – رئيس قسم مباحث الأموال العامة، والنقيب  أحمد عبدالجليل – ضابط مباحث القسم  أمكن ضبطهما بأكمنة أعدت لذلك بمنطقة الحفير – دائرة القسم، أثناء قيادة الأول السيارة رقم م د ب 935 ماركة سوزوكي ملك المتهم الثانى وبالتفتيش تم ضبط عدد 14 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 3.5 كجم ومبلغ مالى 3000 جنيه وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض علي النيابة.

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