قرار جديد من "عرفات" بشأن تذاكر المترو

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وزارة النقل

وزير النقل

هشام عرفات

التذاكر

أصدرت وزارة النقل برئاسة الوزير هشام عرفات بيان أعلنت من خلاله عن توفير تذاكر مترو الأنفاق في 10 سنترالات و5 مكاتب بريد في محاولة لحل أزمة التكدس على شبابيك التذاكر.

وأضافت الوزارة أنه تقرر بيع التذاكر وعمل الاشتراكات سنترالات:- "شبرا مصر  – الألفي – باب اللوق – الدقى – الجيزة – القبة – عين شمس – المنيل – المعادى – العباسية" بشكل مبدأي على أن تزداد المنافذ تباعاً.

وقالت وزارة النقل إنه سيتم بيع تذاكر واستلام استمارات الاشتراكات من مكاتب مخصصة بـ "جامعة القاهرة – عين شمس – الأزهر – حلوان ومنفذ أمام مجمع التحرير"، وذلك تسهيلا على مستخدمى مترو الأنفاق.

وأكدت وزارة النقل أنه سيتم بيع التذاكر واستلام استمارات الاشتراكات بمكاتب بريد :- "حدائق الزيتون – سراي القبة – المعادى – محطة الجيزة – مدينة الأوقاف "محطة البحوث" بشكل مبدئى على أن تزداد المنافذ تباعاً، وسيتم أيضا بيع التذاكر فى جميع مكاتب فروع فورى بلاس بمحافظات القاهرة الكبرى.

ولفتت وزارة النقل، أنه تم عمل تخفيضات إضافية على الاشتراكات الجماعية لجميع "الشركات ، الوزارات ، البنوك ، الهيئات" ، تتراوح ما بين 3% إلى 5%، مع إعفاء كل اشتراك من قيمة الاستمارة وهى 5 جنيهات.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق سبق وحددت 24 منفذا لعمل الاشتراكات بخطوط المترو الثلاثة تسهيلا على الموطنين.


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