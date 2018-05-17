  • الخميس 17 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:20 م
بحث متقدم
قيادات الإخوان" أرشيفية"

قيادي إخواني يحرر محضر ضد الجماعة

مجلس النواب

عاصفة في البرلمان بسبب حزب «المعارضة»

سد النهضة

إثيوبيا تُحدد موعد حل أزمة «سد النهضة»

أرشيفية

منعه والده المُسن من ممارسة الرذيلة.. فقتله

حذاء صلاح

عرض حذاء «صلاح» في المتحف البريطاني

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

«أبو الغيط»: نقل السفارة الأمريكية للقدس ليس له أثر قانوني

طارق عامر محافظ البنك المركزي

قرار جديد من «المركزي» بشأن أسعار الفائدة

العملية العسكرية

مقتل 19 تكفيريًا ضمن العملية العسكرية بسيناء

أرشيفية

حقيقة زيادة سعر جلسات الغسيل الكلوي لـ400 جنيه

6ابريل

6 أبريل : العفو الرئاسي رسالة أمل

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الساخنة

آخر الأخبار

الأرصاد: طقس الأحد معتدل شمالا والعظمى بالقاهرة 29
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

موعد انتهاء العاصفة الترابية

#

«الأرصاد» تكشف موعد استقرار الحالة الجوية

#

بالفيديو.. بشرى من الأرصاد للمواطنين

#

وزير النقل يكشف عن موعد زيادة تذاكر المترو

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة الأرصاد الجوية، عن تعرض محافظات الجمهورية لموجة حارة بدأ من اليوم الخميس وتستمر حتى الأربعاء المقبل لافتًا إلى أن هذه الموجة قادمة من السودان ويطلق عليها مسمى منخفض السودان الموسمى.

وأوضح  رئيس الهيئة، فى تصريحات لفضائية "أون إي"، أن هذا النشاط ترتفع معه درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

وأضاف: تأثرنا بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة يبدأ من اليوم ويرتفع تدريجيًا من 3 إلى 4 درجات وسيستمر فى ارتفاع الحرارة حتى يوم الأربعاء المقبل، مفيدًا بأن درجات الحرارة العظمى فى القاهرة ستتراوح من 37 إلى 40 درجة.

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الجمعة، ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهار لطيف ليلا، وستكون درجات الحرارة فى القاهرة العظمى 38 والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 والصغرى 17 درجة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة «متسولة لبنانية» تمتلك مليار و700 مليون ليرة
» تعرف على أطول دولة بالعالم في عدد ساعات الصوم
» عرض حذاء «صلاح» في المتحف البريطاني
» لاعب بايرن ميونخ يُهنئ المسلمين بشهر رمضان
» بالفيديو.. سيدة تطلق النار علي شاب هاجم أطفالها
» داعية: يجوز للاعبي كرة القدم الإفطار بشرط
» ملعب صلاح جاهز لاستضافة الدورات الرمضانية
» بالفيديو.. مفاجأة بشأن برنامج سما المصرى الدينى
» شاهد.. مطعم يقدم فراخا متبلة بالذهب
» قيام القيامة في المنام ظهور للعدل
» قرار جمهوري بشأن الدبلوماسيين

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية