أبو العلا ماضي : هذا الرئيس فاجأ المصلين بهذا الأمر

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صلاة الجمعة

أبو العلا ماضي

علي عزت بيجوفيتش

الصف الأاول

قال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط إنه التقي الرئيس البوسني علي عزت بيجوفيتش  ، والذي كان من عادته أن يذهب مبكرًا لصلاة الجمعة، ويجلس في الصف الأول.

وأضاف  علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن بيجوفيتش ذهب ذات مرة، متأخرًا للصلاة، فأفسح الناس له وأخلوا له الطريق حتى الصف الأول، فحين وصل إلى الصف الأول التفت إليهم وقال: "هكذا تصنعون طواغيتكم".

وأوضح في سلسلة منشورات تحمل عنوان " شخصيات عرفتها" أن الرئيس علي عزت بيجوفيتش تم دعوته في نهاية عام 1994م  للقاهرة لتسلم جائزة الملك فيصل عن عام 1993، وتم حجز جناح له وغرف للمرافقين ومنهم ابنه " بكر علي عزت"  بفندق سميراميس بالقاهرة، لكن مراسم رئاسة الجمهورية اتصلت بهم وقالت إن الرئيس علي عزت بيجوفيتش رئيس دولة وسينزل في قصر الطاهرة الجمهوري بحلمية الزيتون، وقد كان.

 وأشار إلي أننا  حضرنا ندوة بفندق سميراميس لعدد محدود من المثقفين، وأدارها الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيري، وكانت عن كتاب الرئيس علي عزت بيجوفيتش "الإسلام بين الشرق والغرب" ، وكان مما قاله د. المسيري في تقديمه للرئيس علي عزت بيجوفيتش، أنه لو كان قرأ هذا الكتاب لَوَفَّرَ عليه 18 عامًا من التحول من الماركسية إلى الإسلام.


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