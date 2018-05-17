حجز جديد على أموال الزمالك

17 مايو 2018 - 11:41 ص

صدرت أحكام قضائية جديدة لصالح ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، بالتحفظ على حسابات النادي بـ60 مليون جنيه.

وجاءت هذه الأحكام بسبب القروض التي كان يمنحها عباس للنادي وأقر بصحتها القضاء، وألزم بها نادي الزمالك.

وتعد تلك الأحكام ابتدائية لذلك تم تجميد ما قيمته 60 مليون جنيه من حسابات النادي، في البنك، في انتظار تقديم النادي طعنا عليها، لحين صدور الأحكام النهائية.

يذكر أن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة كان قد عين لجنة لإدارة النادي ماليا بناءً على تعليمات النائب العام، وقامت اللجنة بإيداع أموال النادي في البنك، بعد الاتفاق على سداد ديون النادي لدى ممدوح عباس ولدى الضرائب والتأمينات، قبل أن ترحل اللجنة المالية عن النادي، بناءً على قرار من النائب العام، بعدما أنهت نيابة الأموال العامة العليا فحصها لأوراق النادي المالية.