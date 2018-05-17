» منع تحليق الطائرات الورقية للأطفال المتضامنة مع غزة

17 مايو 2018 - 11:09 ص

قررت السلطات الإدارية الأردنية، منع فعالية مسيّسة للأطفال لها علاقة بإطلاق طائرات ورقية، تضامنا مع أطفال قطاع غزة، وتحفظت بحزم على هذا النشاط ومنعته بالقوة، قبل أن ينتهي الأمر بعاصفة من الانتقادات اللاذعة سياسياً واجتماعياً وجهت لوزارة الداخلية، على خلفية منع نشاط تضامني بسيط وصغير تصادف أنه ينسجم مع الموقف الرسمي.

ولم تعلن وزارة الداخلية أو تبرر سبب منع النشاط، وما حصل أن الحاكم الإداري لعمان العاصمة رفض ترخيص الفعالية وأمر بتوقيف صاحب الفكرة، وهو الناشط المدني الشاب بلال بنات، الذي أوقف لـ 48 ساعة بأمر من محافظ العاصمة. ففكرة النشاط الغريبة كانت أن تتجمع عائلات على رأس منطقة وسط العاصمة عمان اسمها جبل القلعة، ويحضر الأطفال معهم طائرات مصنوعة من الورق وأن يطلقوها في سماء العاصمة.

غالبية الطائرات الورقية المصنوعة والتي زاد عددها عن مئة تزينت بالعلم الأردني وعدد منها بالعلم الفلسطيني، والبعض القليل منها بصور الشهداء. والفكرة كانت أن يعبّر أطفال الأردن عن تضامنهم مع أطفال غزة بهذه الطريقة. لكن الجدل الإعلامي الذي أثارته طائرات ما سمي على وسائط التواصل بـ«سلاح الجو الفلسطيني» دفع السلطات الأمنية الأردنية لأقصى طاقات التحفظ.

وأفاد ناشطون بأن قوة أمنية من الشرطة حضرت إلى المكان، وأن رجال الأمن مزقوا الطائرات الورقية أو طلبوا من الموجودين التفرق بهدوء وقاموا بقص الخيوط ، في إجراء أمني ناعم لمنع تقليد ارتبط باسم أشبال حركة حماس في قطاع غزة سياسياً وإعلامياً. ولم تبرر السلطات الموقف، لكن مصادر رسمية تحدثت لـ«القدس العربي» عن الفوضى التي يمكن أن تعقب نشاطاً من هذا النوع في محيط مرفق سياحي مهم في المكان، هو قلعة عمان الأثرية الرومانية القديمة المجاورة.