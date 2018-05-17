» بالفيديو.. أسرة تقتني كلبا لتكتشف حقيقة صادمة بعد عامين

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اكتشاف

أسرة صينية

اقتناء كلب

دب أسيوي

عامين بعد اقتنائه

اكتشفت أسرة صينية أنها اقتنت دبا أسيويا علي أنه كلب ، وذلك بعد عامين من اقتنائه.

 واضطرت الأسرة للتخلي عن حيوانها المفضل، بعدما اكتشفت بعد عامين من الاحتفاظ به أنه ليس كلبا كما كانت تعتقد.

ولاحظت الأسرة أن "كلبها" يتناول كميات ضخمة من الطعام مقارنة بباقي الكلاب ولا يتوقف عن النمو ويمتلك القدرة على الوقوف على ساقيه، حتى أدركت حقيقة أنه دب، وليس كلبا، بعد أن وصل وزنه لأكثر من 110 كيلوغرامات.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن الأسرة التي تعيش في قرية قرب مدينة كنمينغ جنوبي الصين، أن  الكلب كان كلما ينمو يصبح أكثر شبها بالدببة.

ونقلت الأسرة حيوانها، الذي يبلغ طوله واقفا نحو متر، إلى مركز يونان لحماية الحياة البرية، بعد الكشف المثير.

وقال خبراء المركز إن الدب من النوع الآسيوي الأسود المهدد بالانقراض، واضطروا إلى تخديره أثناء نقله إلى مقره الحالي.

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