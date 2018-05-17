» تعرف على الدول التى تصوم 22 ساعة فى شهر رمضان

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يصوم المسلمون حول العالم فى شهر رمضان بعدد ساعات مختلفة، وذلك ناتجًا عن اختلاف التوقيت لدوران الكرة الأرضية  فى مدارها حول الشمس والقمر فتتنوع عدد ساعات النهار عن الليل.

والبعض يعتقد أنه يصوم أكثر عدد ساعات فى العالم عن الآخر على الرغم من أن هذا التفكير خطأ، فيتراوح عدد ساعات الصوم بين دول العالم بين الرقم 17 ساعة تدور فى هذا الفلك بالقلة أو الزيادة وإليكم عدد ساعات الصيام لعدد من الدول حسب ما ذكر موقع "دويتش فيليه" الألمانى باللغة العربية.

دولة الأرجنتين  تصوم 11 ساعة ونصف، آيسلندا عدد ساعات الصيام فيها 22 ساعة، بريطانيا تصوم 19 ساعة، النرويج تصوم 20 ساعة و36 دقيقة، دولة روسيا عدد ساعات الصيام فيها  20 ساعة و10 دقائق، أستراليا 11 ساعة و50 دقيقة، ألمانيا 17 ساعة و نصف، السعودية 14 ساعة و35 دقيقة، جمهورية مصر العربية 15 ساعة  و20 دقيقة .


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