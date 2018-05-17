معلومات مهمة عن موقف مصر القانونى من سد النهضة

17 مايو 2018 - 10:10 ص

أكد رمضان قرني، الخبير في الشئون الأفريقية، أن قضية سد النهضة معقدة، ومصر تدخل المفاوضات بأهمية لتحقيق المكاسب للجميع، وتعود في آليتها القانونية للمفاوضات إلى اتفاقية الدول الثلاث في 2015.

وأضاف "قرني"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة تن، إن مخرجات اجتماع سد النهضة تؤكد صحة موقف مصر بأن المفاوضات هي الحل لأي تعثرات.

وتابع أن المفاوضات ستخلق آلية تنفيذية لإدارة أزمة ملف سد النهضة، مؤكدًا أن وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي لسد النهضة تؤكد صحة الموقف المصري بأن طريق المفاوضات هو الحل الأمثل.